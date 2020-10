FXNAK Lojistik İran Nakliye ve Irak Nakliye’de her zaman öncü

Irak nakliye ve İran nakliye konusunda eğitimli personelleriyle FXNAK Lojistik müşterilerine kaliteli hizmeti ulaştırmaktadır. Her zaman işlerini profesyonel anlayış ile çözen ve sonuç odaklı taşımacılık yapan kurumsal lojistik firması olduğu gibi İran ve Irak nakliyelerinde öncü firmadır. Bünyesinde yer alan tenteli, frigo, ağır nakliye araçlarıyla uluslararası nakliyat sektöründe marka firmadır. % 100 Türk sermayesi ile faaliyetlerine devam eden FXNAK Lojistik’ten İran ve Irak nakliyat işleriniz için uygun navlun talep edebilirsiniz.

FXNAK Lojistik kurulduğu günden bu yana İran ve Irak ülkelerine karayolu parsiyel, komple tır ve frigo taşımacılık çözümleri sunuyor. Karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında uzman ekibiyle hizmet sunan FXNAK; İran ve Irak hatlarına teknolojik taşıma sistemlerine yatırım yaparak; müşterilerine kaliteli hizmeti ulaştırmaktadır.

Türkiye – İran arasında kuru yük, frigo yükü, gabari dışı yük, parsiyel yük taşımacılığı çözümleriyle İran nakliye firmasıdır. %100 Türk Sermayeli olan kurulan şirket İran’a Türkiye’den düzenli karayolu yük taşımacılığı yapmaktadır. 13,60 TIRLAR ile yüklerinizin zamanında ulaşması için her zaman teknoloji odaklı taşımacılık çözümlerini genişletmektedir. İran nakliye çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz. İstanbul – İran parsiyel servislerimiz her hafta düzenlidir. İran Ülkelesinde Yük teslimatı yaptığımız İller: Bazargan, Urmiye, Tebriz, İsfehan, Tahran, Şiraz, Buşehr, Bandar Abbas, Bandar İmam, Bandar Lenge bölgeleridir.

FXNAK Lojistik Türkiye’den ve Avrupa Ülkelerinden Irak nakliye hizmeti sunan Türk sermayeli şirkettir. Almanya – Irak; Türkiye – Irak; Belçika – Irak; Hollanda – Irak; İtalya’dan direk Irak’a parsiyel, komple ve ağır nakliye çözümleri sunuyoruz. Türkiye’den Irak nakliye hizmetimiz ihracat ve 3. Ülke aktarmalı taşımaları üzerine faaliyet göstermektedir. Avrupa’da bulunun global faaliyet alanına sahip acentelerimizle Avrupa’daki Irak yüklemelerinizi direkt aktarmasız olarak Irak alıcılarına teslim etmekteyiz. İstanbul – Irak parsiyel araçlarımızla her hafta düzenli İstanbul depomuzdan çıkış yapmaktadır. Irak’ta dağıtım ağımız: Zaho, Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Musul, Bağdat, Basra ve bu bölgelere yakın şehirlere yük teslimatı yaparız.

FXNAK Lojistik olarak uluslararası nakliye hizmetleri sunduğumuz ülkeler: Irak, İran, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, İsrail, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Belçika’dır.

FXNAK Lojistik faaliyet alanları: Karayolu, Havayolu ve Denizyolu taşımacılıktır. Taşımacılık modülleri içerisinde RORO, intermodal, multimodal, komple karayolu tır sevkiyatı, parsiyel taşımacılık, proje taşımacılığı, gabari dışı yük taşımacılığı, lowbed araçlarıyla taşımacılık gibi bir çok seçeneği sizlere sunar.

Kaynak: www.fxnak.com.tr

Advertorial