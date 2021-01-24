Futbol takımının uçağı düştü: Başkan ve 4 futbolcu hayatını kaybetti
Brezilya Serie D takımlarından Palmas'ın başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan özel uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Kazadan sağ çıkan olmadı.
GÜNDEM 24.01.2021, 20:15
Brezilya Serie D takımı Palmas Futebol e Regatas takımının başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan uçak düştü.
Brezilya basını Palmas Kulübü Başkanı Lucas Meira, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Brezilya basını Palmas Kulübü Başkanı Lucas Meira, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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