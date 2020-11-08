Futbol dünyasını üzen kaza! Eto'o ülkesinde trafik kazası geçirdi
Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, ülkesi Kamerun'da trafik kazası geçirdiği ve yıldız ismin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi..
GÜNDEM 08.11.2020, 20:53
Kamerun basınında yer alan haberlerde, bir dönem Türkiye'de de top koşturan 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri civarında aracıyla trafik kazası geçirdiği öğrenildi..
Aracı tanınamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.
Aracı tanınamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.
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