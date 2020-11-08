Futbol dünyasını üzen kaza! Eto'o ülkesinde trafik kazası geçirdi

Kamerun basınında yer alan haberlerde, bir dönem Türkiye'de de top koşturan 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri civarında aracıyla trafik kazası geçirdiği öğrenildi..

Aracı tanınamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

