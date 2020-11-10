Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, bankacılık Merkez Bankası Ankara Şubesi'nde başladı. İş Bankası kariyerine ise 1981 yılında memur olarak başladı. Füsun Tümsavaş, ilk olarak 28 Mart 2008 yılında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Füsun Tümsavaş'ın hayatını merak ediyorsanız Füsun Tümsavaş kimdir? Biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz...



1957, Ankara. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü mezunu. İş hayatına 1979 yılında T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi’nde başlayan Füsun Tümsavaş, İş Bankası’ndaki kariyerine 1981 yılında I. Krediler Müdürlüğü’nde Memur olarak başlamıştır. Takiben aynı Müdürlükte Servis Yetkilisi Yardımcısı, Kredi Uzman Yardımcısı, 1994 yılında Müdür Yardımcısı ve 1999 yılında Birim Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 2004 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanmıştır.

Sayın Tümsavaş Banka dışında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

28 Mart 2008, 31 Mart 2011, 28 Mart 2014, 31 Mart 2017 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tümsavaş Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Risk Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

