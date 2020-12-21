Fuat Oktay'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklıydı, hamdolsun iyiyim
GÜNDEM 21.12.2020, 19:15
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Oktay'ın fenalaşmasının ardından programa ara verildi. Oktay'ın rahatsızlık geçirmesinin ardından kürsü karartılırken, durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı.
Twitter hesabından açıklama yapan Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum."
Twitter hesabından açıklama yapan Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum."
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