Fuat Oktay'dan rahatsızlığına ilişkin ilk açıklama
Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.
GÜNDEM 21.12.2020, 19:08
Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama geldi.
Oktay yaptığı açıklamada, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim." ifadelerini kullandı.
Oktay açıklamasının devamında "Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaparken fenalaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde fenalaştı. Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu. Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.
Tansiyonunun düştüğü belirtilen Oktay, külliyenin revirinde tedavi altına alındı. Fuat Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kısa bir süre tedavi gören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sonrasında kürsüye dönerek durumunun iyi olduğunu söyledi. Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" dedi.
Oktay yaptığı açıklamada, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim." ifadelerini kullandı.
Oktay açıklamasının devamında "Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaparken fenalaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde fenalaştı. Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu. Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.
Tansiyonunun düştüğü belirtilen Oktay, külliyenin revirinde tedavi altına alındı. Fuat Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kısa bir süre tedavi gören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sonrasında kürsüye dönerek durumunun iyi olduğunu söyledi. Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" dedi.
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