Fuat Oktay’dan Mercedes eleştirisine cevap: Devleti temsilen biniyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'ye Mercedes ile gelmesine yönelik eleştirilere "Devleti temsilen biniyorum" şeklinde cevap verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre Meclis'te görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde makam araçlarıyla ilgili bir tartışma yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, “10 milyon liralık Mercedes ile Meclis'e geliyor, yerli arabaya binsin” eleştirisinde bulundu.

Oktay ise “Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim. Devleti temsilen genel uygulama neyse ona uyarım. Popülist yaklaşımlarla şov için bisiklete de binmem. Bisiklete binmekten mutlu olurum ayrı ama şov amaçlı değil'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın verdiği bu cevap, 2017’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bir açıklamayı hatırlattı.

O dönem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yıllık temizlik giderlerinin 2 milyon lirayı bulduğuna dair bir tartışma yaşanmıştı.

Beştepe’den yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin 'itibarda tasarruf olmaz' anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır" ifadeleri yer almıştı.

