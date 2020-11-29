Reklam

Son Dakika

Fuat Oktay’dan Mercedes eleştirisine cevap: Devleti temsilen biniyorum

Fuat Oktay, Mercedes eleştirisine "Devleti temsilen biniyorum. Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim." diye cevap verdi.

GÜNDEM 29.11.2020, 10:14
1
Fuat Oktay’dan Mercedes eleştirisine cevap: Devleti temsilen biniyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'ye Mercedes ile gelmesine yönelik eleştirilere "Devleti temsilen biniyorum" şeklinde cevap verdi.
Sözcü'de yer alan habere göre Meclis'te görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde makam araçlarıyla ilgili bir tartışma yaşandı.  HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, “10 milyon liralık Mercedes ile Meclis'e geliyor, yerli arabaya binsin” eleştirisinde bulundu.
Oktay ise “Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim. Devleti temsilen genel uygulama neyse ona uyarım. Popülist yaklaşımlarla şov için bisiklete de binmem. Bisiklete binmekten mutlu olurum ayrı ama şov amaçlı değil'' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın verdiği bu cevap, 2017’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bir açıklamayı hatırlattı.
O dönem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yıllık temizlik giderlerinin 2 milyon lirayı bulduğuna dair bir tartışma yaşanmıştı.
Beştepe’den yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin 'itibarda tasarruf olmaz' anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır" ifadeleri yer almıştı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 9 20
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Kasımpaşa 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. İstanbulspor 10 18
4. Ankara Keçiörengücü 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 10 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 10 16
7. Aston Villa 8 15
8. Man City 9 15
9. West Ham 9 14
10. Wolverhampton 9 14
11. Leeds United 10 14
12. Newcastle 10 14
13. M. United 8 13
14. Arsenal 9 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Granada 9 14
8. Elche 9 13
9. Deportivo Alaves 11 13
10. Athletic Bilbao 9 12
11. Valencia 11 12
12. Getafe 9 12
13. Real Betis 10 12
14. Barcelona 8 11
15. Osasuna 9 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 11 7
20. Celta de Vigo 10 7