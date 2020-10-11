Fuat Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen yangının vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.
GÜNDEM 11.10.2020, 12:42
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır." ifadesini kullanan Oktay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Oktay, söndürme çalışmalarında insan üstü bir gayret sarf eden görevlilere kolaylıklar diledi.
"Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır." ifadesini kullanan Oktay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Oktay, söndürme çalışmalarında insan üstü bir gayret sarf eden görevlilere kolaylıklar diledi.
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