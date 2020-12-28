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Fuat Oktay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
GÜNDEM 28.12.2020, 10:02
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Ankara'ya gelişi, Milli Mücadelede ve TBMM'nin kurulmasında önemli bir merhale olmuştur. Bu vesileyle İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralı vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
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