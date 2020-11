Fuat Oktay: Amerika'da başkan her kim olursa olsun çalışırız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Oktay, "Amerika Başkanı her kim olursa olsun çalışmalarımıza devam ederiz. Diplomatik yollarla devam ederiz, tüm kanalları kullanırız. Zaten kullandığımız kanalları Cumhurbaşkanımızdan başlayarak devlet başkanları seviyesinden en alttaki tüm ilgili bakanlıklarımız, Dışişlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımız nezdinde ve ilgili tüm birimlerimiz ve bireylerin nezdinde de bu devam eder." dedi.

ABD seçimlerinde hangi başkan adayının seçilmesinin daha iyi olacağı yönündeki bir soru üzerine Fuat Oktay, " Ankara'nın veya bizim öyle bir tercihimizin olması söz konusu değil. Her ülke kendi seçimini yapar, biz sadece bütün dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika'daki seçimi de dışarıdan takip ederiz, o kadardır. Yoksa bizim bir tercihimiz olması söz konusu olmaz." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının sıkıntı yaratıp yaratmayacağına dair soruyu yanıtlarken "Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını" vurguladı. Oktay, "Bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti Türkiye'de aslında. İllaki bir başkasının ekseninde olan değil, kendi ekseni üzerinde duran, ayağını sapasağlam Anadolu'ya basan, sonrasında diğer pergelle de kendi menfaatleri doğrultusunda dünyadaki olayları değerlendiren bir Türkiye var. Dolayısıyla hiç kimsenin Türkiye'nin iç işlerine veya Türkiye'de iktidarın kim olduğu, kim olacağı veya iktidarın nasıl değiştirileceğiyle alakalı herhangi bir söz söylemesine kim olursa olsun, Türkiye'nin müsaade etmesi mümkün değildir. Buna ne biz müsaade ederiz ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın Türkiye'ye ilişkin geçmişteki açıklamasını "bir talihsizlik" olarak değerlendirdiklerini, buna ilişkin de zaten tepkilerini çok net olarak ifade ettiklerini hatırlatan Oktay, "Biz Türkiye olarak baktığımızda herhangi bir ülkede ya da Amerika'da Trump'tır veya Biden'dır bu bizim için fazla bir şey ifade etmez." dedi.

Fuat Oktay, Irak'taki, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere de değinerek, "Ege'de devam eden Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki yine Amerika'nın burada tek yanlı, tek taraflı davranmaması, Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmesi olayıdır. Biz bu çerçevede Amerika Başkanı her kim olursa olsun çalışmalarımıza devam ederiz. Diplomatik yollarla devam ederiz, tüm kanalları kullanırız. Zaten kullandığımız kanalları Cumhurbaşkanımızdan başlayarak devlet başkanları seviyesinden en alttaki tüm ilgili bakanlıklarımız, Dışişlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımız nezdinde ve ilgili tüm birimlerimiz ve bireylerin nezdinde de bu devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Biden'ın seçilme ihtimaline karşı Ankara'nın Biden ile bir süreden beri bir diyalog sürdürdüğüne dair" iddiaların hatırlatılması üzerine Oktay, "Seçim sonuçlandığı zaman da kazanan adayla biz Türkiye olarak, diğer ülkeler gibi yolumuza devam edeceğiz. Orada bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Yani hiçbir ülkenin buna Amerika da dahil, bölgede Türkiye'ye rağmen ve Türkiye'yi dışlayarak, herhangi bir dış politikasını, herhangi bir programını, herhangi politikasını hayata geçirme şansı yoktur, bu zaten defalarca gözlenmiştir. Dolayısıyla gerek Biden gerek Trump'ın da ve ekibinin de görmeme şansı yok. Zaten ona göre tekrar çalışmalar başlayacak ve devam edecektir." şeklinde konuştu.

Oktay, yeni ABD Başkanının S-400 füzeleri konusunda bir ambargo yolunu seçerse Türkiye'nin tepkisinin ne olacağına ilişkin görüşlerinin sorulmasına, "Dün buna S-400 diyorlar, bugün buna başka bir şey, yarın başka bir şey diyebilirler. Ben hala gerçek nedenin S-400 olduğuna inananlardan değilim. S-400 bir gerekçe olamaz. Bu Türkiye'nin kendi savunma stratejisiyle, savunma politikalarıyla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla son derece kırılgan bir bölgede yaşıyoruz. Kendi güvenliğini, kendi savunmasını sağlamlaştırmak zorunda olan bir Türkiye var. Birilerinin nazıyla niyazıyla hareket edecek, onların kararsızlığının sonuçlanmasını bekleyecek bir lüksümüz yok. Dolayısıyla biz hem ülke sınırlarının korunması hem vatandaşımızın güvenliğinin korunmasıyla alakalı gerekeni yaparız." cevabını verdi.

Oktay, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları konusunda verdiği kararlarının gereğini yapabilecek bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi kimse yaptırımlarla tehdit etmemeli. Türkiye yaptırımlardan çekinen, korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır ve Türkiye kendi özgürlüğü, kendi bağımsızlığı doğrultusunda ona halel getirebilecek herhangi bir konuda son derece katı durur. Yaptırımlar bizim azmimizi, kararlılığımızı daha da artırır. Biz çıkarız S-400 muadili kendi sistemlerimizi geliştiririz. Zaten bunun üzerinde de çalışıyoruz, bu da gizli değil, bunu da zaten açıkça ifade ediyoruz, bunu bir an önce geliştirmemizi sağlar bu tür yaklaşımlar. Türkiye ile sorunların çözümüyle ilgili gerçekten yol almak isteyen bilir ki bu tehditten değil, yaptırımdan değil karşılıklı diplomasi ve diyalogdan geçer. Ben Amerikan yönetiminin de batıdaki diğer ülkelerin de veya dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerin de bunu gördüğünü ve göreceğini ümit ediyorum, bekliyorum."