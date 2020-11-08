Fuat Çapa, gol için hareket eden futbolcusu Sarlija'ya çıkıştı!
Ankaragücü'nün teknik direktörü Fuat Çapa, galibiyet için hızlı hareket eden oyuncusuna çıkıştı. Bu hareket Çapa'nın beraberliğe razı olduğu yönünde yorumlandı.
GÜNDEM 08.11.2020, 20:07
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Süper Lig’in 8. haftasında Ankaragücü evinde ligin flaş takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Mücadelenin 89. dakikasına 2-1 yenik giren Başkent temsilcisi, 90. dakika Emre Güral’ın golüyle karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladı.
Maçta dikkat çeken detaylardan biri ise Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın 2-2’ye gelen oyunda gol için hızlı hareket eden Sarlija’yı uyarması oldu. 90+4’te hızlı taç kullanmak isteyen oyuncusunun önünü kesen Çapa, yavaş olması yönünde ikazlarda bulundu. Bu hareket, 4 maçtır takımıyla kaybeden Çapa'nın beraberliğe razı olduğu yönünde yorumlandı.
Mücadelenin 89. dakikasına 2-1 yenik giren Başkent temsilcisi, 90. dakika Emre Güral’ın golüyle karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladı.
Maçta dikkat çeken detaylardan biri ise Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın 2-2’ye gelen oyunda gol için hızlı hareket eden Sarlija’yı uyarması oldu. 90+4’te hızlı taç kullanmak isteyen oyuncusunun önünü kesen Çapa, yavaş olması yönünde ikazlarda bulundu. Bu hareket, 4 maçtır takımıyla kaybeden Çapa'nın beraberliğe razı olduğu yönünde yorumlandı.
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