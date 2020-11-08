Fuat Çapa, gol için hareket eden futbolcusu Sarlija'ya çıkıştı!

Süper Lig’in 8. haftasında Ankaragücü evinde ligin flaş takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin 89. dakikasına 2-1 yenik giren Başkent temsilcisi, 90. dakika Emre Güral’ın golüyle karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladı.

Maçta dikkat çeken detaylardan biri ise Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın 2-2’ye gelen oyunda gol için hızlı hareket eden Sarlija’yı uyarması oldu. 90+4’te hızlı taç kullanmak isteyen oyuncusunun önünü kesen Çapa, yavaş olması yönünde ikazlarda bulundu. Bu hareket, 4 maçtır takımıyla kaybeden Çapa'nın beraberliğe razı olduğu yönünde yorumlandı.

