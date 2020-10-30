Fransız market zincirine boykot çağrısı!

Fransa'nın İslam'a ve Müslümanlara yönelik baskılarının artmasının ardından Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkeleri Fransız mallarını boykot etme kararı almıştı. Yapılan çağrılara rağmen Suudi Arabistan'da boykot skandalı yaşandı. Fransa'nın uluslararası market zinciri Carrefour, Türk mallarını raftan indireceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden boykot gerekçesiyle hiçbir Türk malı alıp satmadığına dair tweet atan Carrefour Saudi, İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı yaptı.



Fransız Carrefour’un Suudi Arabistan iştiraki CarrefourSaudi resmi twitter hesabından müşterilerine skandal mesaj attı. @CarrefourSaudi resmi hesabı üzerinden paylaşım yapan firma “Carrefour Suudi Arabistan’da şu anda Türk markalarının hiçbir ürününü ithal etmediği konusunda müşterilerimizi temin ederiz” tweetini attı.





Fransız Carrefour'un Suudi Arabistan zincirinin Türk mallarına boykot kararının ardından vatandaşlar firmanın Türkiye'deki market zinciri CarrefourSA'yı boykot etme çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda:



şeklinde paylaşımlar yer aldı.

CarrefourSa hakkında bilinmeyenler!

Fransız Carrefour, Türkiye'ye 1993 yılında girdi. İlk marketini İçerenköy'de açan Fransız Carrefour 1996 yılında Sabancı Holding ile ortaklık kurdu. İki şirketin kurduğu Carrefour Grubu ile CarrefourSa market zinciri kurulmasının ardından 2005 yılında Gima ve Endi marketleri satın alınarak Anadolu şubeleri açılmaya başlandı. Yüzde 50.61 Sabancı Holding, yüzde 2.54'ü halka arz olan CarrefourSa'nın yüzde 46.02'si ise Fransızlara ait. CarrefourSa'nın Türkiye'nin 52 ilinde 672 adet şubesi bulunuyor.

Fransız Carrefour’un Türkiye’nin 52 ilinde irili ufaklı 672 şubesi var. Carrefour’un dünyada ise 30 ülkede yaklaşık 12 bin 300 marketi ve 350 bin çalışanı bulunuyor. Fransız Carrefour Grubu ilk marketini 15 Haziran 1963’te Fransa’da açtı. Türkiye’de ise ilk marketini 1993 yılında İçerenköy’de açan Carrefour, 1996 yılında Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile Carrefour Grubu’nun gerçekleştirdiği CarrefourSA, 2005 yılında Gima ve Endi marketlerini satın alarak Anadolu’daki varlığını sürdürdü.



Şirketin %46.02'si fransızlara ait. Yaptığımız alışverişler sayesinde fransızlara para gidiyor mu gidiyor.. O zaman Carrefoursa boykot!

Arabistandaki Carrefour Türk mallarını satmıyor!!! Bizde FRANSIZ şirketi Carrefour'a geren ilgi Alakayı gösterelim Carrefour'a gitme Eşini dostunu uyar Gitmesine engel ol.. Fransız ürünleri ALMA AL-DIR-MA!!!

Madem boykot yapıyoruz ee o zaman bindiğimiz Renault, Citroën, Peugeot arabaları atalım ya da şuan almayı düşünüyorsak almayalım hani gözden büyük ürünleri çıkaralım ki küçük ürünler tefal,pierre cardin gibi ürünleri de atalım ya da almayalım ama değil mi (!) #CarrefourSAboykot

Arabistan'daki Carrefour'un "Sizi temin ederiz ki Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması üzerine Türkiye'deki @CarrefourSA ''Fransız ürünleri satmıyoruz'' diyene kadar alışveriş Yapmıyoruz, Yaptırmıyoruz. Yerli olmaya davet ediyoruz.

