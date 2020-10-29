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Fransız ekonomist Thomas Piketty'den Macron yönetimine tepki
Fransız ekonomi profesörü Thomas Piketty, son dönemde Fransa'daki Müslümanların hedef haline getirilmesi üzerinden Fransız siyasilere tepki gösterdi.
GÜNDEM 29.10.2020, 03:27
Fransız ekonomi profesörü Thomas Piketty, ülkesindeki siyasilerin, Fransa'daki Müslümanları sindirmek için terörden nemalandığını söyledi.
Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'i 'İslamo-solculuk yapmak ve yıkımda bulunmak'la suçlayan Prof. Dr. Piketty, Fransa Öğrenciler Ulusal Birliğini (UNEF) hedef almasını Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.
Yaptığı açıklamada Fransa'da Müslümanların hedef haline getirilmesine tepki gösteren Profesör Piketty, "Siyasilerin çıkarları için terörü kullanmaları ahlaksızlıktır. Bu, milliyetçi Hinduların 10 yıldan bu yana Müslüman azınlığı savunan herkesi terörle iş birliği ve vatana ihanetle suçladıkları stratejidir” dedi.
Diğer yandan Fransa Eğitim Bakanı'nın, Müslümanları savunarak yıkıma neden olmakla suçladığı öğrenci sendikası UNEF de bu suçlamaları, "bir milli eğitim bakanına yakışmayan, anlamsız ve kabul edilemez ifadeler" olarak değerlendirdi.
"İslamo-solculuk" terimi, Fransa’da sağcılar tarafından, “İslamcılar ve solcular arasındaki sözde siyasi ittifak” için kullanılıyor.
Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'i 'İslamo-solculuk yapmak ve yıkımda bulunmak'la suçlayan Prof. Dr. Piketty, Fransa Öğrenciler Ulusal Birliğini (UNEF) hedef almasını Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.
Yaptığı açıklamada Fransa'da Müslümanların hedef haline getirilmesine tepki gösteren Profesör Piketty, "Siyasilerin çıkarları için terörü kullanmaları ahlaksızlıktır. Bu, milliyetçi Hinduların 10 yıldan bu yana Müslüman azınlığı savunan herkesi terörle iş birliği ve vatana ihanetle suçladıkları stratejidir” dedi.
Diğer yandan Fransa Eğitim Bakanı'nın, Müslümanları savunarak yıkıma neden olmakla suçladığı öğrenci sendikası UNEF de bu suçlamaları, "bir milli eğitim bakanına yakışmayan, anlamsız ve kabul edilemez ifadeler" olarak değerlendirdi.
"İslamo-solculuk" terimi, Fransa’da sağcılar tarafından, “İslamcılar ve solcular arasındaki sözde siyasi ittifak” için kullanılıyor.
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