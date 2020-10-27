Fransız ekibi Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı için geldi!

Geçen sene da sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, bu sezona da harika başladı. Gösterdiği performansla teknik direktör Erol Bulut’un vazgeçilmezlerinden olan Ozan, oyun planlamasının da en temel taşlarını oluşturan isimlerin başında geliyor.

Başarılı orta sahanın yükselen performansı Avrupa’da da yayılır olmuş durumda… Geçen sezon Crystal Palace’ın Ozan’a büyük bir ilgisi olmasına rağmen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmayı başarmıştı.

Pazar akşamı oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-1’lik skorla galip geldiği Trabzonspor mücadelesi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Takvim’in haberine göre Fransız ekibi Lyon’un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou F.Bahçe-Trabzonspor maçını izledi. Başarılı futbol adamının gözü, Fenerbahçe’den de Ozan Tufan’daydı.

