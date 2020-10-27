Fransız bakandan Türkiye açıklaması: Türk mallarını boykot etmeyeceğiz

İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik çirkin saldırıların ardından Müslüman ülkelerinin Fransız mallarını boykot etme kararı almasının ardından Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester'den açıklama geldi.

RTL radyosunda açıklamalarda bulunan Riester, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam hakkındaki açıklamaların, Müslümanlar'a ve İslam'a karşı saldırı olmadığı iddiasında bulundu.

Riester ayrıca ülkedeki Müslümanlar'ın dinlerini özgürce yaşayabileceğinin ifade ederek Fransa'nın terörle ve "radikal İslamcılıkla" mücadelede kararlı olduğunu aktardı.

diğer taraftan Riester, Müslümanlar'a yönelik muamelenin 1930'lu yıllarda Avrupa'daki Yahudiler'e yapılanlarla karşılaştırılmasının tahammül edilemez olduğunu belirtti.

Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesi nedeniyle Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarının sınırlı olduğunu belirten Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına da tepki gösterdi.

Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını ifade eden Riester, "Bugün Türkler'in yaptığı gibi yapmayacağız" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, ise yaptığı yazılı açıklamasında, Arap ülkelerinde Fransız ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrılar ve eylemlerin durdurulmasını talep etmişti.

Ayrıca Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına karşı tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanlar'ı ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

