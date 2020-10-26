Fransa'nın Peygamberimize yönelik saygısızlığına tepkiler büyüyor

Fransa'nın okullarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in karikatürlerini saygısızca ifade özgürlüğü kapsamında anlatmaya başlaması İslam dünyasında büyük tepkiye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söz konusu çirkin karikatürlere destek vermesi tepkinin daha da büyümesine neden olurken Müslüman ülkeler Fransa'nın mallarını boykot etme kararı aldı.

Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Libya, Katar, Ürdün ve Kuveyt gibi Müslüman ülkeler Fransa'nın mallarını boykot etme kararı aldı.

Kuveyt'te Tüketici Kooperatifleri Toplulukları, 23 Ekim’den itibaren boykot çağrısı yapması sonrasında Kuveyt’te marketler Fransız ürünlerini raflardan indirdi.

Diğer taraftan kozmetik sektöründe etkili olan Fransa'nın saç ve güzellik ürünleri de raflardan indirildiği bildirild.

Tüketici Kooperatifleri Toplulukları Başkanı Fahd Al-Kishti “Topluluğumuza üye olan tüm mağazalarda, tüm Fransız ürünleri satıştan kalktı” dedi.

Hükümetin dağıttığı kuponlar da geçtiği için tüketicilerin çoğunun tercih ettiği, bazıları hipermarket büyüklüğünde olan bu mağazalarda ülkedeki market alışverişinin önemli bir kısmı gerçekleşiyor.

Kuveyt 2019’da Fransa’dan 834 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

Suudi Arabistan’dan da Fransa'daki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlığa tepki geldi. Sosyal medyada Fransız market zincirlerinin boykot edilmesine dair bir etiket dikkat çekti.

Ürdün’de ise bazı süpermarketlerde Fransız ürünlerinin raftan indirirken bir markette “Hz.Muhammed ile dayanışma için Fransız ürünler boykot ediliyor” yazısı yazıldı.

Başkent Amman’daki bir alışveriş merkezinin müdürü Zaher Dirbashi “Bu yapabileceğimiz en basit şey. Dinimize ve değerlerimize saygı göstermek zorundalar. Bizim de ifade özgürlüğümüz var. Onlar karikatürlerle ifade ediyor, biz ise ekonomiyle. Kimin daha güçlü olduğunu elbet göreceğiz” dedi.

Ürdün’deki İslami Eylem Cephesi partisi de Macron özür dileyene kadar boykot çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İngilitere'deki merkezinden Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerin de Fransız ürünlerini ülkeye sokmadığını duyurdu.

Türkiye’den Tel Abyad ve Bab al-Hava sınır kapılarından geçmesi için gönderilen ürünlerin sınırda durdurulduğunu açıklayan gözlemevi, “Bu iki bölgeyi kontrolü altında tutan Geçici Hükümet ve Kurtuluş Hükümeti adlı yapılar, ‘İslam ve simgelerine yönelik hakaretler nedeniyle’ ürünlerin girişine izin vermedi” ifadelerini kullandı.

Katar’da önemli bir etkiye sahip olan Al-Meera ve Souq al-Baladi marketleri de boykota katıldı. Ülkedeki market zinciri, Fransız ürünlerini raflardan boşaltırken ikinci bir duyuruya kadar bu ürünleri satmayacaklarını açıkladı.

Ayrıca Katar Üniversitesi de Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile “İslam ve simgelerine kasıtlı saldırılar” nedeniyle Fransız Kültürü Haftası adlı etkinliği ertelediklerini duyurdu.

Diğer taraftan Libya’da da Macron’un açıklamalarına yönelik protestolar edilirken bazı şehirlerde yapılan gösterilerin yanı sıra Libyalı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısında bulundu.

Mısır’da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

