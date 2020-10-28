Fransa’nın maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı: Şiddetle kınandı

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı.

Görüşmede Fransız maslahatgüzarına, "Kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" söylendi.

Öte yandan, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa lideri Macron hakkındaki “zihinsel tedaviye ihtiyacı var” şeklindeki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris’e geri çağırmıştı.

NATO müttefiki Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ sorunu gibi çeşitli konularda yaşadıkları görüş ayrılıkları nedeniyle uzun süredir gergin bir seyir izliyor.

