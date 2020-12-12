Fransa'nın Hafter'i desteklemesi utanç verici

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş France24 kanalında Macron yönetimine eleştiriler yöneltti.

Türkiye ile Libya arasındaki askeri işbirliğinin ilan edilmiş anlaşmalara dayandığını söyleyen Nemruş başta Fransa olmak üzere "Hafter'in destekçileriyle yaptığı ittifaklar gibi gizli değil." dedi.

Macron hükümetinin Libya politikalarını eleştiren Libya Savunma Bakanı, "Tavrını değiştirmesini ümit ederiz ancak Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

HAFTER BİR SAVAŞ SUÇLUSUDUR

Siyasi istikrar için diyaloğa açık olduklarını belirten Libya Savunma Bakanı, "Hafter'i kabul etmek mümkün değildir çünkü o bir savaş suçlusudur, yeri ise hapishanedir" dedi.

Hafter güçlerinin sürekli ateşkesi deldiğine dikkat çeken Nemruş Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin anlaşmadan çekilme ve Hafter'e karşı savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

