Fransa'dan skandal Karabağ kararı!

Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Fransız Senatosu sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için verilen tasarıyı 350 senatörün desteği ile kabul etti. Skandal tasarının yasalaşması için önce Fransa Dışişleri Bakanlığı, ardından ise Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanması gerekiyor.

Yasa teklifinde “Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın askeri saldırıları ve bölgeye yabancı savaşçı götürüldüğü" iddiası ne sürülerek kınanıyor. Teklifi hazırlayan senatörler, savaş suçu soruşturması açılmasını talep ederken, yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönüşüne de yardım edilmesini ve bölgedeki Ermenilere ait tarihi eserlerin korunmasını istiyor.

