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Fransa'dan flaş koronavirüs kararı! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Son dakika haberine göre, Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
GÜNDEM 14.10.2020, 21:40
Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
SAĞLIK ALANINDA OHAL İLAN EDİLDİ
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi.
Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü.
(AA / İHA)
SAĞLIK ALANINDA OHAL İLAN EDİLDİ
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi.
Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü.
(AA / İHA)
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