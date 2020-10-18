Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

Fransa’da koronavirüs salgınında artan vakaların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris dahil 8 büyükşehirde bugün itibari ile 4 hafta boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Macron, salgını kontrol altına almak için gereken sürenin 6 hafta olduğuna dikkat çekmiş, yasağın 1 Aralık tarihine kadar uzatılması için parlamento ile görüşeceğini ifade etmişti.

Macron’un ilan ettiği sokağa çıkma yasağı bugün Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi, Grenoble, Lyon, Lille- Aix-Marseille, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde başladı.

