Fransa'da koronavirüs kısıtlaması! 54 bölgede sokağa çıkma yasağı

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlendiği basın toplantısında, ülkede salgının mevcut durumunun ciddi olduğunu açıkladı.



Ülkede geçen hafta sağlık alanında OHAL ilan edildiğini hatırlatan Castex, ülkede 24 Ekim Cumartesi günü itibarıyla 38 yeni bölgede 6 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Böylece söz konusu yasağın uygulanacağı bölge sayısı 54'e yükseldi.

Başbakan Castex, 66 milyon nüfuslu ülkede 54 bölgede sokağa çıkma yasağının 46 milyon kişiyi kapsadığı bilgisini de paylaştı.



Aynı zamanda Castex, Fransız Polinezyası'nda da aynı saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade ederek, Kovid-19 tedbirlerinin gelecek hafta tekrar değerlendirileceğini, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

