Fransa'da halkı da Macron'dan memnun değil! İşte o araştırma

Fransa'da çevrimiçi yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron' 'UNpopülaritesi, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e düştü.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri ​​arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.

Anket, Fransızların yüzde 60'ının, koronavirüs nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, yüzde 59'unun da Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.



Yapılan araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, yılın son ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakanınkinin ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini ortaya koydu.

Bir önceki ay olan lasım ayında yapılan bir anket de ise , ülkede 10 Fransızdan 7'sinin koronavirüs salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini yerinde bulmadığını göstermişti.

