Fransa'da Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı fırtına gibi esiyor
Fransa Lig 1'in 13'üncü haftasında Burak Yılmazlı Lille, Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.
GÜNDEM 07.12.2020, 01:55
Fransa Lig 1'in 13'üncü haftasında Burak Yılmazlı ve Yusuf Yazıcılı Lille, Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
Lille'in 2'nci golünde asisti Burak Yılmaz yaparken, gol Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Ligde 4'üncü golünü kaydeden Yusuf Yazıcı bu sezon toplamda 10'uncu golünü kaydederken, 2 de asist yaptı.
Takımın golcüsü Burak Yılmaz ise bu sezon ligde 4'üncü asistini yapmayı başardı. Ligde 6, toplamda ise 8 golü bulunan Yılmaz, 4 de asist yaparak takımının önemli bir hücum silahı olduğunu gösterdi. Öte yandan Burak Yılmaz, Ligue 1'de üst üste sekiz maçta gol katkısı veren en yaşlı oyuncu oldu. Bir önceki rekor, Zlatan Ibrahimovic'e aitti.
Maçı sunan BT Sport’un İngiliz spikeri ise asisti Burak’ın yaptığı golü Yusuf Yazıcı atınca, iki futbolcunun eski kulüpleri Trabzonspor’a gönderme yaparak “Made in Trabzon” (Trabzon yapımı) esprisini yaptı.
Ayrıca Lille'in ilk golünü ise Jonathan David kaydetti.
Lille'in 2'nci golünde asisti Burak Yılmaz yaparken, gol Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Ligde 4'üncü golünü kaydeden Yusuf Yazıcı bu sezon toplamda 10'uncu golünü kaydederken, 2 de asist yaptı.
Takımın golcüsü Burak Yılmaz ise bu sezon ligde 4'üncü asistini yapmayı başardı. Ligde 6, toplamda ise 8 golü bulunan Yılmaz, 4 de asist yaparak takımının önemli bir hücum silahı olduğunu gösterdi. Öte yandan Burak Yılmaz, Ligue 1'de üst üste sekiz maçta gol katkısı veren en yaşlı oyuncu oldu. Bir önceki rekor, Zlatan Ibrahimovic'e aitti.
Maçı sunan BT Sport’un İngiliz spikeri ise asisti Burak’ın yaptığı golü Yusuf Yazıcı atınca, iki futbolcunun eski kulüpleri Trabzonspor’a gönderme yaparak “Made in Trabzon” (Trabzon yapımı) esprisini yaptı.
Ayrıca Lille'in ilk golünü ise Jonathan David kaydetti.
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