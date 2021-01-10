Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası! Takımını galibiyete taşıdı
Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Lille, ligin son sıralarında yer alan Nimes deplasmanında Burak Yılmaz'ın attığı golle kazandı.
GÜNDEM 10.01.2021, 08:02
Fransa'da top koştura milli futbolcu Burak Yılmaz attığı golle takımı Lille'nin Nimes deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.
Burak Yılmaz maça 11'de başlarken, Covid-19 testi pozitif çıkan Yusuf Yazıcı kadroda yer almadı. Yine bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik de bu sebepten kadroda yer almadı.
Lille'e galibiyeti getiren golü, karşılaşmanın 29. dakikasında Burak Yılmaz attı.
Burak, bu golle Lille formasıyla ligde attığı gol sayısını 9'a yükseltti.
Lille, bu galibiyetle puanını 39 yaptı ve 40 puanlı lider Lyon'un 1 puan arkasında, 3. sırada kendine yer buldu.
Burak Yılmaz maça 11'de başlarken, Covid-19 testi pozitif çıkan Yusuf Yazıcı kadroda yer almadı. Yine bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik de bu sebepten kadroda yer almadı.
Lille'e galibiyeti getiren golü, karşılaşmanın 29. dakikasında Burak Yılmaz attı.
Burak, bu golle Lille formasıyla ligde attığı gol sayısını 9'a yükseltti.
Lille, bu galibiyetle puanını 39 yaptı ve 40 puanlı lider Lyon'un 1 puan arkasında, 3. sırada kendine yer buldu.
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