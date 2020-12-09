Fransa'da 6 mürettebatlı bir helikopter düştü
Fransa'da Savoie bölgesinde 6 mürettebata sahip bir helikopterin düştüğü bildirildi.
GÜNDEM 09.12.2020, 01:09
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Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebatla birlikte 6 kişinin içinde bulunduğu bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Savoie Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam 19 civarında, Fransız Hava Hizmetleri'ne (SAF) ait bir helikopterin Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştüğü belirtildi.
Açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı. Helikopterin yerinin tespit edilerek enkazına ulaşılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, sis nedeniyle helikoptere ulaşmakta zorluk çekildiği kaydedildi.
Savoie Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam 19 civarında, Fransız Hava Hizmetleri'ne (SAF) ait bir helikopterin Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştüğü belirtildi.
Açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı. Helikopterin yerinin tespit edilerek enkazına ulaşılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, sis nedeniyle helikoptere ulaşmakta zorluk çekildiği kaydedildi.
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