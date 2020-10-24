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Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı Bakanlığa çağırdı.

GÜNDEM 24.10.2020, 22:16
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Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıklamasının ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi  İsmail Hakkı Musa'yı Bakanlığa çağırdığını duyurdu. 
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