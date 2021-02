Fransa Ligue 1'de büyük kriz! Yayın hakları satılamadı!

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden bu akşam yapılan açıklamaya göre; ABD'li teknoloji devi Amazon, Eurosport kanalının sahibi olan ABD'li yayın devi Discovery ve spor yayıncısı DAZN, Ligue 1 için teklifte bulundular ancak kurum yapılan fiyat tekliflerinin hiçbirini yeterli bulmadı.

LFP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İstenilen fiyatlara ulaşılamadığı için görüşmeler başarısız olup sona erdirilmiştir. Kurum tarafından bir sonraki adım 48 saat sonra atılacaktır"



20 takımdan oluşan Fransa Ligue 1'de yayıncılardan Mediapro Ekim ayında ekonomik zorluklar sebebiyle kulüplere ödeme yapmayı kesmişti. İsmini vermek istemeyen bazı kulüp başkanları ise bu sorunun gittikçe büyüdüğünü ve sonunda bazı kulüplerin batmasına ya da en hafif şekilde futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesine sebep olabileceğini belirttiler.

Bilindiği üzere Canal Plus yıllar boyu Fransa Ligi yayın haklarının sahibiydi ancak 2018'de devreye giren Mediapro fiyatı yüzde 60 kadar artırıp, 1 milyar euroya çekince Canal Plus'ü büyük oranda devre dışı bırakmıştı. Medipro'ya oranla çok daha küçük bir yayın hakkına sahip olan Beinsports da daha sonra Canal Plus ile 330 milyon euroluk bir anlaşma yaparak maçlar için hak elde etmişti.

Yayın haklarının satılamamasında Canal Plus ve Beinsports'un teklif vermemesinin de büyük etkisi olduğu belirtiliyor.