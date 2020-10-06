Son Dakika
Fransa içinde bir grup haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan etti!
Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı, egemen bir devlet kurduklarını ilan etti.
GÜNDEM 06.10.2020, 08:46
2
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları ayrılıkçılıkla suçlarken, ülkenin güneydoğusunda beyaz haçlı kırmızı flamalar taşıyan bağımsızlık yanlıları Fransa'dan ayrıldıklarını duyurdu.
Le Parisien’in haberine göre, Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan bir grup, bölgedeki Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı yanında toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan etti.
Bağımsızlık yanlıları, Savoi'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti, ancak Fransız bayrağını indirmedi.
Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa’nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940’ta yürürlükten kalktığını belirtti.
Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır.” ifadesini kullandı.
Grubun bağımsızlığını ilan ettiği alan, Savoie ve Haute-Savoie bölgeleri ile Nice kentini kapsıyor.
Fransa, haftasonunda Güney Pasifik'teki deniz aşırı bölgesi Yeni Kaledonya'da iki yıl aradan sonra ikinci kez düzenlenen bağımsızlık referandumundan hayır çıkmasıyla rahat nefes almıştı.
Le Parisien’in haberine göre, Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan bir grup, bölgedeki Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı yanında toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan etti.
Bağımsızlık yanlıları, Savoi'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti, ancak Fransız bayrağını indirmedi.
Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa’nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940’ta yürürlükten kalktığını belirtti.
Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır.” ifadesini kullandı.
Grubun bağımsızlığını ilan ettiği alan, Savoie ve Haute-Savoie bölgeleri ile Nice kentini kapsıyor.
Fransa, haftasonunda Güney Pasifik'teki deniz aşırı bölgesi Yeni Kaledonya'da iki yıl aradan sonra ikinci kez düzenlenen bağımsızlık referandumundan hayır çıkmasıyla rahat nefes almıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü