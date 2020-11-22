Fransa: Erdoğan'ın açıklamaları yeterli değil! Eylem bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi AB ile kurmayı tasavvur ediyoruz." açıklamalarına Fransa'dan yanıt geldi. Yeterli değil!
GÜNDEM 22.11.2020, 17:58
1
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Avrupa Birliği'nin Aralık ayındaki toplantısında Türkiye'ye yaptırımların masada olacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB ülkeleriyle uzlaşmacı bir politika istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'den yanıt geldi.
Fransa Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle uzlaşmacı politika istediklerini söylemesinin ardından, bu açıklamaların "yeterli olmadığını" söyledi. Le Drian yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin Ankara hükümetine yönelik yeni yaptırım konusunu ele almadan önce Türkiye'den "eylemler beklediklerini", tansiyonu düşürücü açıklamaların yeterli olmadığını dile getirdi.
Le Drian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son birkaç gündür tansiyonu düşürücü açıklamalar geliyor ancak bu yeterli değil. Somut eylemlere ihtiyacımız var." diye konuştu.
Fransa Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle uzlaşmacı politika istediklerini söylemesinin ardından, bu açıklamaların "yeterli olmadığını" söyledi. Le Drian yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin Ankara hükümetine yönelik yeni yaptırım konusunu ele almadan önce Türkiye'den "eylemler beklediklerini", tansiyonu düşürücü açıklamaların yeterli olmadığını dile getirdi.
Le Drian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son birkaç gündür tansiyonu düşürücü açıklamalar geliyor ancak bu yeterli değil. Somut eylemlere ihtiyacımız var." diye konuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|20
|2. Alanyaspor
|7
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Antalyaspor
|8
|9
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|3. Tuzlaspor
|9
|18
|4. İstanbulspor
|9
|17
|5. Samsunspor
|10
|17
|6. Adana Demirspor
|8
|15
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|11. Adanaspor
|9
|12
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|7
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Chelsea
|9
|18
|3. Leicester City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. M. United
|8
|13
|10. Wolverhampton
|8
|13
|11. Man City
|8
|12
|12. Arsenal
|8
|12
|13. West Ham
|8
|11
|14. Newcastle
|9
|11
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Fulham
|9
|4
|18. West Bromwich
|9
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Elche
|8
|12
|9. Getafe
|9
|12
|10. Real Betis
|9
|12
|11. Barcelona
|8
|11
|12. Valencia
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Eibar
|10
|10
|15. Athletic Bilbao
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|9
|9
|17. Levante
|9
|7
|18. Huesca
|10
|7
|19. Celta de Vigo
|10
|7
|20. Real Valladolid
|9
|6
Sayfalar Tümü