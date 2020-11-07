Fransa cinnetini yaşıyor!

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) hakarete yeltenilen karikatürleri resmi kurumlara kadar yansıtan Fransa, şimdi de uzun namlulu silahlarla Müslümanların evlerini basarak 10 yaşındaki çocukları gözaltına almaya başladı. Dün sabahın erken saatinde Albertville şehrinde 4 çocuğun evine polis tarafından baskın düzenlendi. Büyük tepki çeken baskında aralarında 3 Türk’ün de bulunduğu aynı sınıfa giden 10 yaşındaki 4 çocuk, 11 saat boyunca gözaltında tutuldu.



Gözaltına alınan Türk çocuklardan birinin babası, orantısız güç kullanılan operasyonu anlatarak, “Polis neredeyse kapıyı kıracak şekilde kapıyı çaldı. Eve uzun namlulu silahlarla 10 maskeli polis girdi. 10 yaşındaki kızımı uyandırıp ‘kızınızı götüreceğiz’ dediler” ifadelerini kullandı. Evlerinin fotoğrafını çektiklerini anlatan baba, “Dinimizle ilgili çok fazla soru sordular, namaz kılıp kılmadığımızı sordular” ifadelerini kullandı.



Operasyondan bir gün önce, çocukların okulda Hz. Muhammed’İN (S.A.V.) karikatürleriNİ çizen CharlIe Hebdo ve öldürülen Samuel Paty hakkında ders gördükleri öğrenildi.

Çocukların suçlanmalarının derste konuşulanlardan kaynaklandığını ifade eden baba, “Kızımın öğretmenin öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptığını söylüyorlar fakat kızım sadece 10 yaşında, olanlardan haberi bile yok” dedi. Baskını yapan karakol, en küçük dahi bilgi vermeyeceğini açıklarken tutanak dahi tutmadıkları öğrenildi.



Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, olayla ilgili açıklamada bulundu. Eren, “Akıl, vicdan, hukuk bunu kabul etmez! Olayın takipçisiyiz!” ifadelerini kullandı.

