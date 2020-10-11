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Fransa Açık'ta finalin galibi belli oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Novak Djokovic'i karşı karşıya geldi. Nadal 3-0'lık skorla şampiyon oldu ve 1,6 milyon euro para ödülü kazandı.
GÜNDEM 11.10.2020, 19:56
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
15 kez katıldığı Fransa Açık'ta çıktığı 12 finalin hiçbirini kaybetmeyen ve turnuva tarihinin en başarılı ismi olan 34 yaşındaki Rafael Nadal, bu zaferle toplam grand slam zaferi sayısını 20'ye çıkardı. Nadal bu skorla tüm zamanların en başarılı ismi olan Roger Federer'in bu alandaki rekoruna ortak oldu.
Bu iki efsane tenisçi arasında daha önce yapılan 55 maçın 29'unu kazanan 33 yaşındaki Djokovic, ‘ezeli' rakibini toprak kortta oynanan Fransa Açık'taki 7 maçta bir kez, 2015'in çeyrek finalinde yenmiş; buradaki tek şampiyonluğunu ise Nadal'ın final görmediği 2016'da elde etmişti.
Rafael Nadal ayrıca, grand slam turnuvalarında set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu.
Fransa Açık'ta daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında da set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta aynı başarıyı yakalayan İsveçli Bjorn Borg ile paylaştığı rekoru kırdı.
Nadal bu zaferle 1,6 milyon euro para ödülününde sahibi oldu. Djokovic ise 850 bin euro kazandı.
15 kez katıldığı Fransa Açık'ta çıktığı 12 finalin hiçbirini kaybetmeyen ve turnuva tarihinin en başarılı ismi olan 34 yaşındaki Rafael Nadal, bu zaferle toplam grand slam zaferi sayısını 20'ye çıkardı. Nadal bu skorla tüm zamanların en başarılı ismi olan Roger Federer'in bu alandaki rekoruna ortak oldu.
Bu iki efsane tenisçi arasında daha önce yapılan 55 maçın 29'unu kazanan 33 yaşındaki Djokovic, ‘ezeli' rakibini toprak kortta oynanan Fransa Açık'taki 7 maçta bir kez, 2015'in çeyrek finalinde yenmiş; buradaki tek şampiyonluğunu ise Nadal'ın final görmediği 2016'da elde etmişti.
Rafael Nadal ayrıca, grand slam turnuvalarında set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu.
Fransa Açık'ta daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında da set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta aynı başarıyı yakalayan İsveçli Bjorn Borg ile paylaştığı rekoru kırdı.
Nadal bu zaferle 1,6 milyon euro para ödülününde sahibi oldu. Djokovic ise 850 bin euro kazandı.
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