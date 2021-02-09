FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli sert çıktı: Telefonu bile çok gördü

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, canlı yayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen çiftçinin Iphone 6 telefon kullandığını söylemesine sert sözlerle tepki gösterdi.

FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın çiftçiye yönelik sözleri sonrasında dünyadaki ülkelerden örnek vererek "O telefona E-Nabız bile inmiyor. Sen bunu düşünmüyorsun devlet olarak, utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf ya" şeklinde tepki verdi.

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, yedi sene önce çıkan cep telefonunu kendi çiftçisine çok gören Mahir Ünal’a çok sert sözlerler tepki gösterdi.

