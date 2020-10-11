Forum İstanbul açık, şadırvanı kapalı

Kimisi ibadetini yerine getiremiyor, kimisi de mescit tabelalarına farklı isimler, farklı sembollerle karşılaşıyor. Mescitlerin en rahat, en temiz, en güzel yerlere inşa edilmesi gerekirken, birçoğu AVM otoparklarına sürgün ediliyor ya da abdest alacak yer dahi bulamıyor.



Millî Gazete’nin Türkiye’nin gündemine getirdiği ‘Sürgün Mescitler’ dosya haberi AVM’lerdeki mescitlerin durumu yıllar önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Kapitalizmin toplumumuza vurduğu en büyük darbelerden biri olan AVM’lerdeki soruna bir türlü çözüm bulunamıyor. Haberlerimizin ardından birçok AVM mescit yarışına girerken, bazı AVM’lerde sorunlar halen görmezden geliniyor. Özellikle mescitlerin alışveriş alanlarına uzak olması ve abdest alma olanaklarının yetersiz olması sorunların başını çekiyor. Öte yandan daha öne AVM mescitleri için kullanılan ‘Dua odası’ gibi değişik ifadeler farklı boyutlara taşınıyor. Şimdi de tabelalarda değişik semboller dikkat çekiyor. Mescit tabelasında Hristiyanların dua sembolü kullanan AVM’lerden birisi olan Forum İstanbul’da mescitlerin durumuna ilişkin birçok şikâyet cevapsız kalıyor…



Sürgün mescitleriyle eleştirilerin odağında olan AVM’ler arasında olan Forum İstanbul’da da ibadet etmek isteyenler için şartlar adeta bilerek zorlaştırılmış gibi duruyor. Vatandaşların sosyal medya ve internetteki şikâyetlerine kayıtsız kalan AVM yönetiminin mescitlere yönelik tavrı dikkat çekiyor. Pandemiyi bahane ederek mescitlerin şadırvanlarını kapatan Forum İstanbul’da ibadet etmek isteyenler, abdest almak için tuvalet lavabolarını kullanıyor. Forum İstanbul yöneticilerinin konuya olan ilgisizliği birçok AVM’de olduğu gibi ibadet mekânlarına değer verilmediğini ve gereken özenin gösterilmediğini gözler önüne seriyor.

