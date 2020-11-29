Formula 1'de korkunç kaza! Aracı ikiye bölündü
Formula 1 sürücüsü Romain Grosjean, Bahreyn Grand Prix'sinde ölümden döndüğü kazada aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vurdu.
GÜNDEM 29.11.2020, 21:25
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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin ilk turunda çok büyük bir kaza yaşandı.
Haas pilotu Romain Grosjean, 4. viraj geçildikten sonra aracın kontrolünü kaybetti. Pistin yanındaki koruma alanına giden Grosjean'ın aracı bir anda patlaması sonucu araçtan alevler yükseldi. Fransız pilot, yardım almaksızın araçtan çıktı ve güvenlik görevlileri tarafından medikal araca alındı.
Alevlerin sönmesinin ardından aracın ikiye bölündüğü ortaya çıktı.
Haas pilotu Romain Grosjean, 4. viraj geçildikten sonra aracın kontrolünü kaybetti. Pistin yanındaki koruma alanına giden Grosjean'ın aracı bir anda patlaması sonucu araçtan alevler yükseldi. Fransız pilot, yardım almaksızın araçtan çıktı ve güvenlik görevlileri tarafından medikal araca alındı.
Alevlerin sönmesinin ardından aracın ikiye bölündüğü ortaya çıktı.
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