Formula 1'de ilginç gelişme. Şentop'tan Hamilton'a ''pist'' göndermesi
Formula 1 organizasyonunu pistin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'a TBMM Başkanı Şentop'tan yanıt geldi.
GÜNDEM 15.11.2020, 18:49
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İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, dünya şampiyonasında bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu da garabtiye almış oldu. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazanmış oldu. TBMM Başkanı Şentop, Hamilton'a kupasını verdi. TBMM Başkanı, Hamilton'un İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirmesine atıfta bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, " Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" dedi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, " Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" dedi.
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