Formula 1 2021 takvimi belli oldu! O ülkeye ilk kez gidecek

Formula 1'de 2021 sezonu için tüm hazırlıklar devam ederken en son olarak kullanılacak takvmi resmi hesaptan paylaşıldı. 23 yarışa ev sahipliği yapacak Formula 1, Suudi Arabistan'a ilk kez gidecek. İspanya ve Brezilya yarışları da şu an takvimde yer alıyor olsa da henüz resmi anlaşmaya ulaşamadılar. Normal şartlarda 23-25 Nisan tarihleri arasında Vietnam'ın Hanoi kentinde koşulması beklenen yarış ise ülkedeki siyasi sorunlar sebebiyle iptal edildi.

Vietnam'dan açılan boşluğa gelme ihtimali bulunan 3 yarış var. Bunlar, Portekiz'den Portimao, İtalya'dan Imola ve ülkemizden İstanbul Park. Formula 1 yönetimi, son kararını önümüzdeki hafta içi duyuracak ve İstanbul'un seneye de Formula 1'e ev sahipliği yapıp yapamayacağı belli olacak.



