Fon, işsize değil işverene teşvik oldu

İşverenlere yapılan teşvik ödemelerini gazetemize değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ender Demir, işsiz kalan işçilerin geçimlerini sağlamak için kurulan fonun amacı dışında kullanılarak işverene teşvik fonu haline getirildiğini kaydetti.

İşsizlik Sigortası Fonu’nda yaşanan erime, fonun kullanımı ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Gazetemizin manşet haberiyle gündeme gelen fon giderleri ile ilgili en büyük tepki ise işverenlere yapılan milyarları aşan teşvik ödemeleri oldu. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ender Demir, fonun kuruluş amacı ve kapsamının işsizliği önleme ve işsiz kalan işçilerin yeni bir iş bulana kadar geçimlerini sağlamak olduğunu belirtti. Ancak uygulamanın bu amaç ve kapsamında dışına çıktığını ifade eden Demir, fonun işverene teşvik fonu haline dönüştüğünü kaydetti.



Hükümetin işverene yönelik verdiği teşvikleri “istihdamı korumak” olarak savunduğunu ifade eden Demir, “Reele bakalım. Yıllardır bu teşvikler veriliyor ama işsizlik ve istihdam oranları ortada. Etki analizi yaptığımızda bu teşviklerin işsizlik ve istihdam oranlarını düşürdüğünü görmüyoruz. Bu da gösteriyor ki maalesef işsizlik fonu ülkemizdeki diğer fonlar gibi amacına uygun kullanılmıyor” diye konuştu.



Fondaki diğer büyük gider kalemlerinden Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödemeleri ile ilgili de konuşan Demir, KÇÖ ödemelerinin de fonun amacı dışında olduğunu belirtti. KÇÖ ödemelerinin fonda yer alan kapsam ve şartlarının pandemi nedeniyle ortadan kalktığını vurgulayan Demir, “Ödemelerin kapsamı ve süresi uzatıldı. Bu durum fonun her geçen gün erimesine neden oluyor. Böyle bir durumda fonun korunması gerekir. Bunun için yapılması gereken KÇÖ ödemelerinin Hazine tarafından yapılmasıdır” dedi.

