FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNDEM 08.10.2020, 11:29
FLO ayakkabının kurucusu iş insanı Hacı Ahmet Ziylan bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Ziylan'ın vefatını duyan yakınları ve sevenleri aileye ve iş dünyasına baş sağlığı diledi. Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı.
Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmişti.
Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmişti.
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