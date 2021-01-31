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Flaş Transfer! Celal Emir Dede Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizaspor dikkat çeken bir hamleye imza attı! Balıkesirspor'un 19 yaşındaki forveti Celal Emir Dede'yi ekibe kattı.
GÜNDEM 31.01.2021, 18:38
Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un yaz aylarında da transferi için mücadele ettiği Celal Emir Dede'nin adresi Çaykur Rizespor oldu. Bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile 14 maça çıkan 19 yaşındaki forvet, kulübünün altyapısından çıkmıştı.
Kanatlarda ve ileri uçta oynayabilen Celal Emir Dede'nin Rizespor tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Dede'nin sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek.
Kanatlarda ve ileri uçta oynayabilen Celal Emir Dede'nin Rizespor tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Dede'nin sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek.
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