Flaş sözler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ı tahliye edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz." açıklamasına değinen İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı böyle dediyse benim endişem var. Gerçek anlamda terörist diyorsa, terörist olduğuna inanıyorsa, bu teröristi 6 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı tahliye edecektir." dedi.

Türkiye'de en büyük teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan olduğunu vurgulayan Türkkan, Öcalan'ın mektubunun yerel seçimlerde okutulmasına müsaade edildiğini söyledi.

Terörist ayrımı yapıldığını ifade eden Lütfü Türkkan, "Selahattin Demirtaş terörist, bu da terörist. Sizin için, sizinle beraber hareket eden teröriste 'iyi' deyip hareket etmeyene 'kötü terörist' deme şansınız yok. Bunda bir ayrımcılığa giderseniz Türkiye'nin sonu kötü olur." yorumunu yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Anayasa kararları bağlayıcıdır." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Türkkan, "Adalet Bakanı, hakimlerin tavrından ve tutumundan rahatsız. Ama burada yapması gereken, bu şekilde şikayet etmek yerine Anayasa Mahkemesinin kararını tanımayan hakim hakkında soruşturma başlatmak. HSK'nin bu konuda harekete geçmesi lazım." cevabını verdi.

Tank Paleti Fabrikası konusundaki tartışmalarla ilgili soru üzerine de Türkkan, "Peşkeş çekilmiştir orası. Bu ayıptan emin olun başta Hulusi Akar olmak üzere herkes utanıyor. Sadece orayı alanla orayı verdiren bu konuda kayıtsız. Onun dışında iktidar mensupları, milletvekilleri dahi bu ayıptan utanıyorlar." ifadelerini kullandı.



