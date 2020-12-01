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Flaş olay! DEAŞ'ın hedefinde Ekrem İmamoğlu mu var?
İstanbul Büyükşehir Belediye kaynakları, 'suikast' iddiasına ilişkin kendilerine bilgi verildiğini doğruladı.
GÜNDEM 01.12.2020, 21:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör örgütü DEAŞ militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı, bu nedenle İmamoğlu'nun koruma sayısının artırıldığı öne sürüldü. T24'e konuşan İBB kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı ve koruma sayısının artırıldığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğruladı.
OdaTV, 23 Kasım'da İmamoğlu'nun korumalarına "Artık daha dikkatli ve duyarlı olun" talimatı verildiğini yazarken, DEAŞ'ın Türkiye'deki militanlarına örgütün 'Ekrem İmamoğlu öldürülsün' emri verdiğini iddia etti.
Habere göre; İmamoğlu'nun tüm koruma ekibinin uyarıldığı belirtilirken, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa veya tedbir alınabilmesi için takviye kuvvete ihtiyaç olursa acilen bilgilendirme istendi.
Yaşananların ardından İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun koruma sayısını artırdı. OdaTV, İmamoğlu'na suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen DEAŞ militanlarının da 'son anda' yakalandığını öne sürdü.
T24'ün ulaştığı Büyükşehir Belediyesi kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı ve koruma sayısının artırıldığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğrularken, saldırı hazırlığındaki DEAŞ militanlarının yakalandığına ilişkin ise kendilerine bilgi gelmediğini aktardı.
OdaTV, 23 Kasım'da İmamoğlu'nun korumalarına "Artık daha dikkatli ve duyarlı olun" talimatı verildiğini yazarken, DEAŞ'ın Türkiye'deki militanlarına örgütün 'Ekrem İmamoğlu öldürülsün' emri verdiğini iddia etti.
Habere göre; İmamoğlu'nun tüm koruma ekibinin uyarıldığı belirtilirken, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa veya tedbir alınabilmesi için takviye kuvvete ihtiyaç olursa acilen bilgilendirme istendi.
Yaşananların ardından İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun koruma sayısını artırdı. OdaTV, İmamoğlu'na suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen DEAŞ militanlarının da 'son anda' yakalandığını öne sürdü.
T24'ün ulaştığı Büyükşehir Belediyesi kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı ve koruma sayısının artırıldığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğrularken, saldırı hazırlığındaki DEAŞ militanlarının yakalandığına ilişkin ise kendilerine bilgi gelmediğini aktardı.
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