Flaş karar! 2 gün ertelendi...
THY, yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçuşlarda uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulamasının 2 gün ertelendiğini duyurdu.
GÜNDEM 26.12.2020, 21:02
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Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen tüm yolculara uçağa biniş öncesi son 72 saatte yapılmış PCR negatif testi zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu. Karar, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava yolu ile gelen tüm yolcular için geçerli olacaktı.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alınan kararın uygulamaya konulmasının 2 gün ertelendiğini duyurdu.
THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/5mpD4RIKng
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) December 26, 2020
* Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçuşlarda uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulaması 2 gün ötelenerek 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hayata geçirilecektir.
* Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunun ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir.
* 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/5mpD4RIKng pushfn('ads'); — Türk Hava Yolları (@TK_TR) December 26, 2020
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alınan kararın uygulamaya konulmasının 2 gün ertelendiğini duyurdu.
THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/5mpD4RIKng
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) December 26, 2020
* Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçuşlarda uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulaması 2 gün ötelenerek 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hayata geçirilecektir.
* Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunun ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir.
* 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/5mpD4RIKng pushfn('ads'); — Türk Hava Yolları (@TK_TR) December 26, 2020
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