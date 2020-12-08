Flaş iddia! Zeljko Obradovic Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'den alınan kötü sonuçlardan sonra ayrılık kararı alan Sırp teknik adam için transfer görüşmesi gündeme geldi.

Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran İtalyan basketbolunun efsane kulüplerinden Segafredo Virtus Bologna, şu an boşta olan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlanıyor.

Kadrosunda Milos Teodosic, Marco Belinelli, Stefan Markovic gibi yıldızlar bulunan İtalyan ekibi, Avrupa basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic ile görüşme kararı aldı.

Euroleague'de geçen sezona göre kötü bir gidişata sahip olan Fenerbahçe'de ise Obradovic konusu belirsizliğini koruyor.Kaynak: Zeljko Obradovic sürprizi! Geri mi dönüyor?

