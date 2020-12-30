Flaş iddia! ''Vaka sayısı resmi verilerin 10 katı"
Koronavirüsün ilk tespti edildiği yer olan Wuhan şehrinde vaka sayısının resmi verilerle açıklanandan çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.
GÜNDEM 30.12.2020, 21:01
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Koronavirüsün ilk tespti edildiği yer olan Wuhan şehrinde vaka sayısının resmi verilerle açıklanandan çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Çin Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan'da kent nüfusunun yüzde 5'inin virüse yakalanmış olabileceğine işaret ediyor.
Bu oran, Wuhan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısının yaklaşık 500.000 olabileceği anlamına geliyor. Bu sayı Wuhan'daki resmi vaka sayısının 10 katı.
Kentte bugüne kadar 50.354 Covid-19 vakası kayda geçirilmişti.
Çin daha önce de salgına dair gerçek rakamları saklamakla suçlanıyordu.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Çin Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan'da kent nüfusunun yüzde 5'inin virüse yakalanmış olabileceğine işaret ediyor.
Bu oran, Wuhan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısının yaklaşık 500.000 olabileceği anlamına geliyor. Bu sayı Wuhan'daki resmi vaka sayısının 10 katı.
Kentte bugüne kadar 50.354 Covid-19 vakası kayda geçirilmişti.
Çin daha önce de salgına dair gerçek rakamları saklamakla suçlanıyordu.
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