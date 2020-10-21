Flaş iddia: Türkiye’de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de hızla yayılmasının ardından alınan güvenlik önlemleri salgının etkisini bir türlü azaltamadı. 2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan, ancak kısa sürede Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına almasıyla Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündemde olduğunu söyledi.



İsmini açıklamayan yetkili, “Toplam Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, “Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” dedi.



Pazartesi günü 2.026 yeni vakanın açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan yetkili, okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşanacağının izleneceği ve buna göre bir karar alınacağını dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili semptom göstermeyen çok insanın olduğunu söylerken, “Vaka sayısının, hasta olan sayısından 5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Eğer bu trend devam ederse bazı önlemler alınacaktır” dedi. Bu yetkili, yeni sokağa çıkma yasağının daha dar ölçekli olacağını dile getirerek ekonominin korunmaya çalışılacağını aktardı.



Yetkili, “Gündemimizdeki yasaklar, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan bir başka yetkili de, Ankara ve İstanbul’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerken bütün ülke genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını öne sürdü.

