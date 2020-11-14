Flaş iddia! Selçuk'un yerine Böhürler geçecek

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yankıları sürerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için de yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Oktay Yaşar'ın iddiasına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yerine Ayşe Böhürler geçiyor.

Ankara Kuşu adlı Twitter hesabıyla ünlenen gazeteci Oktay Yaşar bu akşam ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Oktay Yaşar’a göre kabine son günlerde yaşanan büyük değişikliklerin arkası da geleceğe benziyor. AK Parti’nin yeni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ayşe Böhürler olacak.



Aynı zamanda AK Parti kurucusu olan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ayşe Böhürler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni bakanı olacak ? @aysebohurler

— ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) November 14, 2020



Geçen yılın haziran ayında da Ayşe Böhürler’in adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak konuşulmuş ancak gerçekleşmemişti.

Aynı zamanda AK Parti kurucusu olan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ayşe Böhürler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni bakanı olacak @aysebohurler

Aynı zamanda AK Parti kurucusu olan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ayşe Böhürler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni bakanı olacak ? @aysebohurler pushfn('ads'); — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) November 14, 2020

