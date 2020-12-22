Flaş iddia! Olay TV'nin kapanacağı tarih belli oldu
Eski Devlet Bakanı iş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu ve merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan Olay TV'de ortaklık krizi yaşandığı öne sürüldü.
GÜNDEM 22.12.2020, 22:15
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Medyaradar’da yer alan habere göre, Eski Devlet Bakanı iş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu ve merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan Olay TV, 30 Kasım 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Kanal D'nin eski Haber Koordinatörü Süleyman Sarılar'ın yönettiği ve birçok flaş ismi kadrosuna katan kanalda ortaklık krizi yaşanıyor.
Kulis bilgilerine göre, Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar, kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş adamı Hüseyin Köksal ile anlaşmazlığa düştü. Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Olay TV'nin 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kapanmasına karar verildi.
Kanalın yöneticilerinin farklı bir frekans arayışında olduğu ve frekans satın alınarak başka bir isim ve logoyla yayına devam edileceği yönünde de bir iddia gündeme geldi. Olay TV ile ilgili iddialar birbirini izlerken, kanalda çalışan 180'i aşkın gazeteci işsiz kalma endişesi yaşamaya başladı.
Cavit Çağlar'ın bu çıkışının altında geçtiğimiz günlerde HDP'nin grup toplantısının haber kanalları içerisinde sadece Olay TV tarafından baştan sona yayınlanmasının yattığı, ünlü işadamının bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.
Kulis bilgilerine göre, Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar, kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş adamı Hüseyin Köksal ile anlaşmazlığa düştü. Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Olay TV'nin 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kapanmasına karar verildi.
Kanalın yöneticilerinin farklı bir frekans arayışında olduğu ve frekans satın alınarak başka bir isim ve logoyla yayına devam edileceği yönünde de bir iddia gündeme geldi. Olay TV ile ilgili iddialar birbirini izlerken, kanalda çalışan 180'i aşkın gazeteci işsiz kalma endişesi yaşamaya başladı.
Cavit Çağlar'ın bu çıkışının altında geçtiğimiz günlerde HDP'nin grup toplantısının haber kanalları içerisinde sadece Olay TV tarafından baştan sona yayınlanmasının yattığı, ünlü işadamının bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.
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