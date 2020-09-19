Flaş iddia! Giresun'da Saadet Partisi ve CHP'ye afet yardımı ayrımı
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı flaş bir iddia ortaya atarak, Giresun’daki sel felaketinin ardından belediyelere yapılan yardımda, ayrımcılığa gidildiğini iddia etti.
GÜNDEM 19.09.2020, 09:53
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AK Parti'li ve MHP'li belediyelere yapılan yardımdan, Saadet Parti'li Çanakçı Belediyesi, CHP'li Tirebolu ve Eynesil belediyeleri ile Soğukpınar Beldesi'nin yararlandırılmadığını kaydeden Tığlı, diğer belediyelere 1 milyon-250 bin TL yardım verildiğini vurguladı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Tığlı “Çanakçı'da, Tirebolu'da muhalef kazandı diye devletin afet desteğinden mahrum mu kalacak? Kanunu değiştirin, muhalefet belediyelerine yardım yapılmaz deyin, millet gerçek yüzünüzü görsün” dedi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Tığlı “Çanakçı'da, Tirebolu'da muhalef kazandı diye devletin afet desteğinden mahrum mu kalacak? Kanunu değiştirin, muhalefet belediyelerine yardım yapılmaz deyin, millet gerçek yüzünüzü görsün” dedi.
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