Flaş iddia! Giresun'da Saadet Partisi ve CHP'ye afet yardımı ayrımı

AK Parti'li ve MHP'li belediyelere yapılan yardımdan, Saadet Parti'li Çanakçı Belediyesi, CHP'li Tirebolu ve Eynesil belediyeleri ile Soğukpınar Beldesi'nin yararlandırılmadığını kaydeden Tığlı, diğer belediyelere 1 milyon-250 bin TL yardım verildiğini vurguladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Tığlı “Çanakçı'da, Tirebolu'da muhalef kazandı diye devletin afet desteğinden mahrum mu kalacak? Kanunu değiştirin, muhalefet belediyelerine yardım yapılmaz deyin, millet gerçek yüzünüzü görsün” dedi.

