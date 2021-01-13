Flaş iddia: Fatih Terim kovuldu mu?
Flaş iddia... Fatih Terim'in Galatasaray'dan kovuldu iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Resmi açıklama var mı? İşte detaylar
GÜNDEM 13.01.2021, 18:15
Galatasaray bir kez daha kriz dolu günler yaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 6-0 galibiyetle son eren Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Fatih Terim’in oyuncu ismi vererek Irfan Can Kahveci ve Edin Visca’yı istemesinin ardından yönetim ile Fatih Terim arasında gerginlik başladı.
Terim’in istediği oyuncuların fiyatından endişelenen Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasında kriz olduğu iddiası bir süredir kulislerdeki bir numaralı iddia.
Öte yandan bu akşam Fatih Terim’in görevine son verildiği iddiası da gündeme oturdu.
Galatasaray tarafından henüz konu ile ilgili bir resmi açıklama olmazken konunun sosyal medya dedikodusu olduğu iddia ediliyor.
Terim’in istediği oyuncuların fiyatından endişelenen Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasında kriz olduğu iddiası bir süredir kulislerdeki bir numaralı iddia.
Öte yandan bu akşam Fatih Terim’in görevine son verildiği iddiası da gündeme oturdu.
Galatasaray tarafından henüz konu ile ilgili bir resmi açıklama olmazken konunun sosyal medya dedikodusu olduğu iddia ediliyor.
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